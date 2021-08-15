Чиновники в Челябинской области устроили поножовщину в здании администрации

Челябинск, 15 августа. Мужчина попал в реанимацию после того, как между ним и другим сотрудником администрации Кунашакского района области произошел конфликт.

Как сообщает URA.RU со ссылкой на собственные источники, все произошло в ночь на субботу, 14 августа, в здании администрации.

«Сотрудники отмечали один из праздников в комнате при гараже для водителей. Сотрудник ЖКХ поссорился с коллегой и пырнул его. Весь двор был в крови», — говорится в сообщении источника.

Правоохранительные органы пока что не прокомментировали инцидент. Глава Кунашакского района Сибагатулла Аминов также отказался от комментария. Причины и другие обстоятельства случившегося уточняются.

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