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Чиновники в Челябинской области устроили поножовщину в здании администрации

  /   Обновлено: 15 августа 2021 14:32
Происшествия
Чиновники в Челябинской области устроили поножовщину в здании администрации
karelia.sledcom.ru

Челябинск, 15 августа. Мужчина попал в реанимацию после того, как между ним и другим сотрудником администрации Кунашакского района области произошел конфликт.

Как сообщает URA.RU со ссылкой на собственные источники, все произошло в ночь на субботу, 14 августа, в здании администрации.

«Сотрудники отмечали один из праздников в комнате при гараже для водителей. Сотрудник ЖКХ поссорился с коллегой и пырнул его. Весь двор был в крови», — говорится в сообщении источника.

Правоохранительные органы пока что не прокомментировали инцидент. Глава Кунашакского района Сибагатулла Аминов также отказался от комментария. Причины и другие обстоятельства случившегося уточняются.

Ранее пациенты устроили поножовщину в больнице Петербурга из-за ночной ссоры.

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челябинск поножовщина кунашакский район
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