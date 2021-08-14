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Осужденный житель Урала сбежал от тюрьмы в лес и стал снимать ролики в TikTok

  /   Обновлено: 14 августа 2021 15:12
Происшествия
Осужденный житель Урала сбежал от тюрьмы в лес и стал снимать ролики в TikTok
pixabay.com

Челябинск, 14 августа. Мужчина, осужденный на семь лет строгого режима, сбежал от заключения в лес и стал снимать ролики в TikTok о том, как он скрывается от полиции.

Житель Челябинской области уверен, что его осудили «ни за что». Поэтому мужчина решил взять колонку и телефон и скрыться от правоохранителей в лесу. Позже осужденный стал записывать видеоролики, чтобы доказать свою невиновность.

Каслинский суд в конце июля приговорил мужчину к семи годам колонии строгого режима за вымогательство у пятерых человек. Южноуралец на оглашение приговора не явился и с тех пор скрывается от полицейских.

На аккаунт осужденного в TikTok подписаны более трех тысяч человек. Его ролики набирают в среднем по 30 тысяч просмотров.

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челябинская область лес осужденный tiktok
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