Осужденный житель Урала сбежал от тюрьмы в лес и стал снимать ролики в TikTok

Челябинск, 14 августа. Мужчина, осужденный на семь лет строгого режима, сбежал от заключения в лес и стал снимать ролики в TikTok о том, как он скрывается от полиции.

Житель Челябинской области уверен, что его осудили «ни за что». Поэтому мужчина решил взять колонку и телефон и скрыться от правоохранителей в лесу. Позже осужденный стал записывать видеоролики, чтобы доказать свою невиновность.

Каслинский суд в конце июля приговорил мужчину к семи годам колонии строгого режима за вымогательство у пятерых человек. Южноуралец на оглашение приговора не явился и с тех пор скрывается от полицейских.

На аккаунт осужденного в TikTok подписаны более трех тысяч человек. Его ролики набирают в среднем по 30 тысяч просмотров.