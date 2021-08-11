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Серийному убийце бомжей в Челябинской области грозит пожизненный срок
Происшествия
Серийному убийце бомжей в Челябинской области грозит пожизненный срок
pxhere.com

Челябинск, 11 августа. Правоохранители задержали серийного убийцу из Миасса. Он забил до смерти молотком шестерых граждан без постоянного места жительства.

По следственным данным, преступник предлагал своим жертвам выпить с ним спиртное. Он доводил их до состояния, когда они не могли постоять за себя и наносил им множественные удары молотком по голове. Сотрудникам полиции удалось выйти на предполагаемого преступника и задержать его.

В Челябинском областном суде прошло слушание по уголовному дело о серийном убийстве нескольких бомжей в июле прошлого года. Прокурор отметил, что обвиняемый опасен для общества из-за устойчивого и последовательного преступного поведения. Он предложил приговорить его к пожизненному заключению в СИЗО.

Ранее в марте силовики начали поиски одного из самых опасных серийных убийц из Орска, сообщал сайт РИАМО. Мужчина может быть причастен к расправе над 100 жертвами.

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суд убийство молоток бомж
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