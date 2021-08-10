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Росгвардейцы проверили оружейные магазины в Челябинской области
Происшествия
Росгвардейцы проверили оружейные магазины в Челябинской области
Пресс-служба Росгвардии

Челябинск, 10 августа. Сотрудники центра лицензионно-разрешительной работы Росгвардии проверили оружейные магазины Челябинской области. Правоохранители оценили условия хранения оружия и документации.

Особенное внимание росгвардейцы обращают на то, исправна ли в специализированном магазине охранная сигнализация. Сотрудники ведомства тщательно изучают, в каком состоянии документы, отражающие путь товара от изготовителя до прилавка, и совпадают ли номера сертификатов и количество оружия и боеприпасов на витринах и в подсобных помещениях магазинов. Об этом сообщает газета «Южноуральская панорама».

Всего на территории Челябинской области продажей оружия занимаются 17 торговых точек. Росгвардейцы совершают подобные рейды регулярно, поскольку сфера, с которой им приходится иметь дело, является потенциально опасной для жизни и безопасности граждан. По словам стражей порядка, «висящее на стене ружье» должно стрелять только тогда, когда можно и нужно.

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