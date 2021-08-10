Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 августа 21:38
21:28
Спорт
Лионель Месси успешно прошел медобследование перед заключением контракта с «ПСЖ»
21:27
Общество
Голливудский актер прибыл на съемки сказки в Йошкар-Оле
21:16
Общество
Эксперт-регионщик Комков заявил о сакральной традиции, введенной Шойгу на парадах
21:10
Происшествия
Росгвардейцы проверили оружейные магазины в Челябинской области
21:08
Общество
Депутат ГД Олег Морозов жалеет, что Татьяна Буланова не поучаствует в выборах в ЗакС
21:03
Африка
Возвращение домой: задержанные в Чаде российские туристы завершили путешествие
21:01
Общество
Синоптик Тишковец пообещал москвичам небесное «световое шоу»
20:53
Общество
Глава партии «Родина» назвал вопиющим произволом решение ТИК о недопуске Булановой на выборы
20:49
Африка
Сомалийский регион Пунтленд анонсировал старт парламентских выборов 11 августа
20:49
Общество
Петербургскую станцию метро «Дунайская» приведут в порядок до конца октября
Все новости

Два грузовых вагона сошли с рельсов в Челябинске
Происшествия
Два грузовых вагона сошли с рельсов в Челябинске
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Челябинск, 10 августа. Два грузовых вагона сошли с рельсов на станции «Челябинск-Главный». В результате инцидента никто не пострадал.

По имеющейся информации, в момент ЧП вагоны были пустыми. Авария случилась на участке, где было повреждено железнодорожное полотно. Во время роспуска вагонов два из них сошли с рельсов, в результате чего один опрокинулся на бок, сообщает источник в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

Специалисты отметили, что из-за схода вагонов на станции повредился стрелочный перевод. В настоящий момент на месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов и транспортных служб. Выясняются все обстоятельства и детали случившегося.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Два грузовых вагона сошли с рельсов в Челябинске
челябинск поезд товарные вагоны сошли с рельсов
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru