Два грузовых вагона сошли с рельсов в Челябинске

Челябинск, 10 августа. Два грузовых вагона сошли с рельсов на станции «Челябинск-Главный». В результате инцидента никто не пострадал.

По имеющейся информации, в момент ЧП вагоны были пустыми. Авария случилась на участке, где было повреждено железнодорожное полотно. Во время роспуска вагонов два из них сошли с рельсов, в результате чего один опрокинулся на бок, сообщает источник в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

Специалисты отметили, что из-за схода вагонов на станции повредился стрелочный перевод. В настоящий момент на месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов и транспортных служб. Выясняются все обстоятельства и детали случившегося.