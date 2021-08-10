Педагоги со всей России пройдут стажировку в челябинском технопарке «Кванториум»

Челябинск, 10 августа. Стажировка для педагогов по вопросам технологического направления состоится на базе технопарка «Кванториум» в Челябинске.

Так, с 16 по 20 августа город примет педагогов дополнительного образования со всей России. Об этом рассказал руководитель регионального Центра технического творчества, куратор сети детских технопарков на Южном Урале Владислав Халамов.

«Пятидневный курс рассчитан на педагогов, которые столкнулись со сложностями при освоении высокотехнологичного оборудования и при организации занятий с детьми», — подчеркнул он.

По словам Халамова, обучение будет проходить сразу по нескольким направлениям: IT-технологии, робототехника, 3D-моделирование и так далее. Например, учителя узнают, что такое «интернет вещей», программное обеспечение EV3 и WeDo, освоят сборку и программирование квадрокоптеров, пишет «Южноуральская панорама».

Как стало известно ранее, южноуральские вузы зафиксировали наплыв абитуриентов из других регионов. Выпускники школ из других городов составляют большую конкуренцию челябинским абитуриентам.