Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 августа 14:04
14:00
Армия
Российские войска получили более 200 единиц вооружения и техники в 2021 году
14:00
Армия
Северный флот России проведет учебные маневры в Арктике
14:00
ФАН-ТВ
Новое уголовное дело против Жданова и Волкова. События дня
13:58
Спорт
Джонсон поделился ожиданиями от боя с Федором Емельяненко на турнире Bellator
13:58
Происшествия
ФБК и Фонд защиты прав граждан вошли в перечень террористов и экстремистов
13:58
Азия
Японский треугольник: правда о несостоявшейся высадке советских войск на Хоккайдо
13:58
Общество
Новый учебный год в МГУ планируют начать в очном формате
13:57
Политика
Рамзана Кадырова зарегистрировали кандидатом от ЕР на выборах главы Чечни
13:53
Экономика
Россиянам объяснили, как не попасть на крючок недобросовестных УК
13:51
Общество
Можно ли избежать катастрофы из-за всемирного потепления? Колонка Евгения Беня
Все новости

Педагоги со всей России пройдут стажировку в челябинском технопарке «Кванториум»
Общество
Педагоги со всей России пройдут стажировку в челябинском технопарке «Кванториум»
vk.com  /  Орлов. Поморье online

Челябинск, 10 августа. Стажировка для педагогов по вопросам технологического направления состоится на базе технопарка «Кванториум» в Челябинске.

Так, с 16 по 20 августа город примет педагогов дополнительного образования со всей России. Об этом рассказал руководитель регионального Центра технического творчества, куратор сети детских технопарков на Южном Урале Владислав Халамов.

«Пятидневный курс рассчитан на педагогов, которые столкнулись со сложностями при освоении высокотехнологичного оборудования и при организации занятий с детьми», — подчеркнул он.

По словам Халамова, обучение будет проходить сразу по нескольким направлениям: IT-технологии, робототехника, 3D-моделирование и так далее. Например, учителя узнают, что такое «интернет вещей», программное обеспечение EV3 и WeDo, освоят сборку и программирование квадрокоптеров, пишет «Южноуральская панорама».

Как стало известно ранее, южноуральские вузы зафиксировали наплыв абитуриентов из других регионов. Выпускники школ из других городов составляют большую конкуренцию челябинским абитуриентам.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Педагоги со всей России пройдут стажировку в челябинском технопарке «Кванториум»
россия челябинск педагоги технопарк
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru