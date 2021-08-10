В Челябинске досрочно завершат проект по устранению городской свалки

Челябинск, 10 августа. Живописный зеленый холм появился на месте городской свалки в Челябинске, которая действовала в областном центре с 1949 года.

Прекратить складирование мусора удалось только в 2018 году. Почти за 80-летнию историю там скопилось 17,5 млн кубических метров ТКО, рассказал начальник Управления экологии и природопользования администрации Челябинска Иван Кинев.

По его словам, в 2019 году был разработан проект рекультивации городской свалки. Исполнителем стал «Федеральный Экологический Оператор».

«На сегодняшний день объем реализации проекта выполнен на 96%. На всей площади городской свалки выполнено устройство многослойного рекультивационного экрана, что позволит предотвратить неорганизованное распространение вырабатываемого отходами биогаза и блокировать неприятный запах», — объяснил Кинев.

Контракт предусматривает окончание работ 31 декабря 2021 года, однако проект завершат раньше срока. Предполагается, что это случится уже в сентябре, пишет «Полит74.RU».

Первый легальный мусорный полигон появится в столице Дагестана. Все остальные несанкционированные свалки ликвидируют до конца 2024 года.