Путин задумался над таинственной запиской на совещании по пожарам в Магнитогорске

Магнитогорск, 6 августа. Помощник президента России Владимира Путина вмешался в совещание с главой МЧС Евгением Зиничевым из-за таинственной записки.

Российский лидер 6 августа отправился в Челябинскую область. В Магнитогорске он провел совещание вместе с главой МЧС, на котором обсуждалась ситуация с лесными пожарами. Зиничев выступил с докладом. Он рассказывал о мерах борьбы с природной стихией, а также о последствиях паводков в регионах страны.

В это время к Путину подошел его помощник. Он подал листок бумаги. Российский лидер отвлекся на таинственную записку и начал ее внимательно читать, после чего задумался, передает «Царьград».

«С начала пожароопасного периода на территории Российской Федерации возникло более 11 тысяч очагов лесных пожаров», — сообщил Евгений Зиничев.

Позже во время совещания Владимир Путин отметил, что власти научились достаточно быстро реагировать на природные чрезвычайные ситуации, однако сбои иногда случаются. Он сообщил, что в каждом регионе существуют свои особенности и условия, которые требуют внимательного отношения. Кроме того, по словам российского лидера, необходимо проработать вопросы организации лесного хозяйства.