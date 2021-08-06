В Челябинске запустили проект по доставке книг на дом

Челябинск, 6 августа. Сотрудники челябинской областной молодежной библиотеки запустили сервис по доставке книг на дом. В первую очередь проект распространяется на маломобильных читателей.

У работников пока нет специальной формы, как, например, у курьеров других служб, но механика работы похожа. Так, человек может заказать необходимые книги, а ему их доставят к порогу.

По словам замдиректора Челябинской областной библиотеки для молодежи Ольги Горбат, в штате есть работники, которые могут проконсультировать желающих. Согласно правилам, библиотека выдает не более 5 экземпляров книг на 14 дней, передает издание «Хорошие новости».

Чтобы заказать книгу на дом, читателям необходимо оставить заявку на сайте библиотеки. Или связаться по телефону, сверившись с графиком работы.

В библиотеку Калининграда ранее взяли на работу кота. Он встречает посетителей, а также участвует в мероприятиях.