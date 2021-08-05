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Южноуральские вузы зафиксировали наплыв абитуриентов из других вузов
Общество
Южноуральские вузы зафиксировали наплыв абитуриентов из других вузов
Народные новости  /  Алексей Оводов

Челябинск, 5 августа. Вузы Челябинской области закончили прием заявлений от абитуриентов и сообщили о высоком конкурсе на места в наступающем учебном году.

Небывалой популярностью пользуются южноуральские вузы в 2021 году. Выпускники школ из других регионов проявляют активный интерес к этим учебным заведениям и составляют большую конкуренцию челябинским абитуриентам. Администрации вузов довольны таким наплывом желающих, поскольку это дает им возможность отобрать самых сильных студентов.

«Никогда в нашем вузе не отмечалось такого большого количества абитуриентов из соседних городов», — призналась ответственный секретарь приемной комиссии Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета Ирина Петрухина.

Конкурс абитуриентов в вузы Челябинской области в этом году составил порядка десяти человек на место, в то время как в прошлые годы этот показатель был равен пяти-шести. Среди поступающих становится все больше волонтеров, рассказала она в комментарии областной газете «Южноуральская панорама».

Учебный год в общеобразовательных учреждениях России планируется начать в очном формате, заявили в Минпросвещения РФ. Дистанционное обучение могут ввести позже в соответствии с эпидобстановкой, уточнили в ведомстве.

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челябинская область вузы абитуриенты
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