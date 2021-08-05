Силовики обнаружили 40 фальшивых сертификатов о вакцинации в Троицке

Челябинск, 5 августа. Несколько десятков поддельных сертификатов о вакцинации против COVID-19 выявили на Урале. Фальшивки были сделаны в Троицке, их даже зарегистрировали на портале госуслуг.

Сотрудники правоохранительных органов изъяли 40 поддельных документов о проставленных прививках от COVID-19 в Челябинской области. Недостоверные сведения были внесены на сайт государственных слуг. По факту преступления возбуждено уголовное дело. Следователи ищут причастных к случившемуся. Они могут сесть в тюрьму на два года.

Обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан вводится в Кабардино-Балкарии. Руководство Крыма, в свою очередь, пока не рассматривает идеи введения обязательных прививок для путешественников.