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Силовики обнаружили 40 фальшивых сертификатов о вакцинации в Троицке
Происшествия
Силовики обнаружили 40 фальшивых сертификатов о вакцинации в Троицке
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Челябинск, 5 августа. Несколько десятков поддельных сертификатов о вакцинации против COVID-19 выявили на Урале. Фальшивки были сделаны в Троицке, их даже зарегистрировали на портале госуслуг.

Сотрудники правоохранительных органов изъяли 40 поддельных документов о проставленных прививках от COVID-19 в Челябинской области. Недостоверные сведения были внесены на сайт государственных слуг. По факту преступления возбуждено уголовное дело. Следователи ищут причастных к случившемуся. Они могут сесть в тюрьму на два года.

Обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан вводится в Кабардино-Балкарии. Руководство Крыма, в свою очередь, пока не рассматривает идеи введения обязательных прививок для путешественников.

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уголовное дело вакцинация сертификат
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