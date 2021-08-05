Прокуратура начала проверку по факту аварийной посадки самолета в Челябинске

Челябинск, 5 августа. Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку по факту инцидента с аварийной посадкой самолет компании «Россия» в Челябинске.

Воздушное судно было вынуждено вернуться в исходную точку из-за сигнала о низком давлении в топливной системе правого крыла. Согласно предварительной информации, самолет должен был направиться в Москву.

Через десять минут после начала полета экипаж запросил разрешение диспетчерской службы на аварийную посадку. На борту авиалайнера находились 87 пассажиров.