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Пассажирский самолет вернулся в челябинский аэропорт из-за сработавшего датчика

  /   Обновлено: 05 августа 2021 09:38
Происшествия
Пассажирский самолет вернулся в челябинский аэропорт из-за сработавшего датчика
pixabay.com  /  12019

Челябинск, 5 августа. Самолет, принадлежащий компании "Россия", вернулся в исходную точку из-за включения сигнала о низком давлении в топливной системе правого крыла.

По предварительным данным, авиалайнер должен был направиться в Москву, но через десять минут после начала полета экипаж был вынужден запросить разрешение у диспетчерской службы на аварийную посадку. Пассажиров борта выпустили из салона с помощью трапа.

Всего в аэробусе находилось 87 человек. Сведений о пострадавших или погибших не поступало. Позднее людей направились в столицу на резервном самолете.

Пассажирский лайнер компании «Белавиа», который летел из Минска в Анталью, был вынужден приземлиться в Москве. Причиной инцидента стал поданный сигнал бедствия.

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самолет челябинск аэропорт
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