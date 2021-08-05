Пассажирский самолет вернулся в челябинский аэропорт из-за сработавшего датчика

Челябинск, 5 августа. Самолет, принадлежащий компании "Россия", вернулся в исходную точку из-за включения сигнала о низком давлении в топливной системе правого крыла.

По предварительным данным, авиалайнер должен был направиться в Москву, но через десять минут после начала полета экипаж был вынужден запросить разрешение у диспетчерской службы на аварийную посадку. Пассажиров борта выпустили из салона с помощью трапа.

Всего в аэробусе находилось 87 человек. Сведений о пострадавших или погибших не поступало. Позднее людей направились в столицу на резервном самолете.

Пассажирский лайнер компании «Белавиа», который летел из Минска в Анталью, был вынужден приземлиться в Москве. Причиной инцидента стал поданный сигнал бедствия.