Жительница Челябинска посадила ребенка в багажник авто и получила штраф

Челябинск, 4 августа. Маленький ребенок залез в багажник припаркованного Nissan. Женщина закрыла за ним крышку багажника и попала в поле зрения правоохранителей.

Видеозапись с инцидентом облетела все Сети и стала поводом для проверки. Сотрудники правоохранительных органов оштрафовали жительницу Челябинска, которая закрыла дверь в момент нахождения ребенка внутри багажника, пишет «Челябинск Сегодня».

Предположительно, малыш залез туда по своей воле, чтобы переместиться из задней части авто на пассажирское сиденье. Однако стражи порядка решили, что все-таки подобные действия матери могли привести к плачевным последствиям для ребенка, и оштрафовали ее на 3 тыс. рублей.