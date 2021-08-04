Житель Челябинской области угостил подростков наркотиком и получил 11 лет тюрьмы

Челябинск, 4 августа. Снежинский городской суд признал виновным местного жителя в склонении несовершеннолетних к потреблению наркотических средств.

По данным следствия, мужчина предложил двум знакомым девочкам 2003 и 2004 года рождения употребить совместно с ним наркотик. Обвиняемый заверил подростков в безопасности приема запрещенных веществ.

В результате несовершеннолетние привлечены к административной ответственности по факту потребления наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело.

Следствие собрало необходимую доказательную базу и передало дело в суд. В ходе судебных заседаний вина мужчины была подтверждена. Ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима.