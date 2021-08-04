Заразивший ребенка ВИЧ магнитогорец пойдет под суд

Магнитогорск, 4 августа. Правоохранители направили в суд уголовное дело в отношении 30-летнего горожанина. Извращенец обвиняется в сексуальном насилии над ребенком и заражении его ВИЧ-инфекцией.

По данным прокуратуры, преступление произошло в мае. Извращенец напал на 11-летнего мальчика под опорой моста «Казачья переправа» и совершил изнасилование. Стражи порядка по горячим следам вычислили фигуранта.

Арестованный извращенец признал вину. Сейчас мальчику оказываются психологическая помощь и противовирусная терапия.

На Сахалине перед судом предстал педофил-убийца. Он приговорен к пожизненному лишению свободы, сообщало издание Deita.