Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 августа 09:55
09:53
Происшествия
Экс-сотрудник донского ГИБДД пойдет под суд за превышение должностных полномочий
09:51
Общество
Повысившего цены на жилье застройщика в Дагестане проверит прокуратура
09:50
Общество
Посол Сербии в России скончался от сердечного приступа
09:49
Политика
Глава МИД Украины исключил шантаж в переговорах Зеленского и Байдена
09:48
Шоу-бизнес
Николай Бурляев рассказал о разводе со звездой «Кавказской пленницы» Натальей Варлей
09:48
Общество
Пригожин добился признания недействительным брачного договора Соболь и Мохова
09:47
Экономика
Кабмин РФ изучит варианты адаптации экономики к зеленой энергетике
09:45
Происшествия
Петербуржец нашел на Пулковском шоссе мужчину с простреленной ногой
09:44
Политика
Мария Захарова описала «Крымскую платформу» цитатой из «Служебного романа»
09:43
Армия
Спецназ ВС России и Узбекистана начал учения близ границы с Афганистаном
Все новости

Заразивший ребенка ВИЧ магнитогорец пойдет под суд

  /   Обновлено: 04 августа 2021 09:37
Происшествия
Заразивший ребенка ВИЧ магнитогорец пойдет под суд
murmansk.sledcom.ru  /  СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области

Магнитогорск, 4 августа. Правоохранители направили в суд уголовное дело в отношении 30-летнего горожанина. Извращенец обвиняется в сексуальном насилии над ребенком и заражении его ВИЧ-инфекцией.

По данным прокуратуры, преступление произошло в мае. Извращенец напал на 11-летнего мальчика под опорой моста «Казачья переправа» и совершил изнасилование. Стражи порядка по горячим следам вычислили фигуранта.

Арестованный извращенец признал вину. Сейчас мальчику оказываются психологическая помощь и противовирусная терапия.

На Сахалине перед судом предстал педофил-убийца. Он приговорен к пожизненному лишению свободы, сообщало издание Deita.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Заразивший ребенка ВИЧ магнитогорец пойдет под суд
ребенок вич насилие
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru