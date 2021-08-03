Российские ученые нашли способ перерабатывать птичий помет в топливо

Челябинск, 3 августа. Исследователи Южно-Уральского агроуниверситета разработали уникальную технологию, которая позволяет перерабатывать отходы из птицефабрик в удобрения и топливо.

По словам авторов проекта, вопрос переработки отходов птицеводства является актуальным по сей день. Они отметили, что жители поселков, которые соседствуют с птицефабриками, часто жалуются на неприятный запах, а также загрязнение почвы и воды.

Специалисты отметили, что помет содержит 70% влаги, которую эксперты предложили удалять путем механического обезвоживания и высокотемпературной сушки, получая удобрение. Однако ученые подчеркнули, что при этом процессе выделяется горючий газ, который не уступает природному, передает «Южноуральская панорама».

Специалисты сообщили, что разработка инновационной технологии уже завершается. По их словам, на одной из птицефабрик области собирается линия по высокотемпературной сушке помета.

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