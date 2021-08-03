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Челябинские школьники уговорили бабушку стать актрисой фильма о войне

  /   Обновлено: 03 августа 2021 10:31
Общество
Челябинские школьники уговорили бабушку стать актрисой фильма о войне
pixabay.com

Челябинск, 3 августа. Старшеклассники челябинской школы сняли короткометражный фильм о герое Великой Отечественной войны. Режиссер проекта Ангелина Безрядина рассказала о процессе съемок.

По словам Безрядиной, команда, которая трудилась над проектом, в течение двух месяцев собирала необходимые материалы для сценария. Она рассказала, что у съемочной группы было несколько вариантов имени для главного героя. Однако на голосовании победил вариант Аркадий Смолин, передает онлайн-издание «Хорошие новости».

Режиссер отметила, что сцены университета и выпускного снимали в школе, а костюмы для актеров искали по шкафам у местных пенсионеров. К созданию фильма были привлечены ученики начальной школы, также на участие в съемках уговорили одну из бабушек. Она сыграла родственницу главной героини. Команда из девяти человек работала над фильмом в течение трех месяцев.

Как ранее сообщалось, в Крыму продолжаются съемки популярных «Гардемаринов». Руководит процессом Светлана Дружинина, а в роли сорежиссера выступает Иван Криворучко.

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