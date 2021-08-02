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Потерявшегося во время прогулки под Челябинском ребенка нашли живым
Происшествия
Потерявшегося во время прогулки под Челябинском ребенка нашли живым
pixabay.com  /  Francine Sreca

Челябинск, 2 августа. Пропавшего ранее в Брединском районе Челябинской области ребенка нашли живым, его состояние оценивается как удовлетворительное.

Такой информацией в понедельник поделились на сайте регионального НУ МЧС. Ребенка обнаружили рано утром.

«В 08:45 (06:45 мск) ребенок был найден, состояние удовлетворительное, осматривается сотрудниками скорой медицинской помощи», — отмечается в сообщении.

Речь идет о мальчике 2014 года рождения, который проживает с родственниками на заимке «Плотникова» в девяти километрах от поселка Рымникский. Информация о его пропаже поступила в ночь на 2 августа в дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного правления МЧС России по Челябинской области. Сообщалось, что ребенок ушел гулять в районе обеда и бесследно исчез.

К поискам мальчика подключились подразделения Карталинского и Магнитогорского пожарно-спасательных гарнизонов, правоохранители, волонтеры и местное население.

Ранее сообщалось об исчезновении девятилетнего школьника в черных джинсах и футболке в Ленинградской области.

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