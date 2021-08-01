Водитель легковушки погиб после съезда машины в кювет на трассе под Челябинском

Челябинск, 1 августа. Водитель автомобиля ВАЗ-2115 погиб после опасного маневра на федеральной трассе под Златоустом в Челябинской области.

По предварительным данным, мужчина выехал на полосу встречного движения и, не успев завершить обгон попутных машин, опрокинулся в кювет.

В результате ДТП водитель получил несовместимые с жизнью травмы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту аварии.

Похожий случай произошел на днях в Дагестане. Там Range Rover разогнался до скорости 230 км/ч и вылетел с трассы в кювет. В результате ДТП водитель и пассажир иномарки погибли на месте.