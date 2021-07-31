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Браконьеры в Челябинской области на автомобиле сбили инспектора заказника
Происшествия
Браконьеры в Челябинской области на автомобиле сбили инспектора заказника
pxhere.com

Челябинск, 31 июля. Браконьеры сбили сотрудника инспектора природного заказника, пытаясь скрыться на автомобиле.

Инцидент произошел в Карагайском заказнике. Инспектор во время рейдового мероприятия в Верхнеуральском районе обнаружил группу браконьеров с огнестрельным оружием — злоумышленники планировали незаконную охоту.

Инспектор попытался их задержать, но браконьеры скрылись на автомобиле, сбив по дороге сотрудника заказника. Потерпевший сообщил правоохранителям номер и марку машины. Нарушители задержаны. Идут следственные мероприятия.

Накануне браконьеры перекрыли сетями нерестовую рыбу на юге Сахалина. Кадры с местом преступления распространили в интернете неравнодушные граждане. Они хотели привлечь внимание общественности к незаконной деятельности нарушителей.

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полиция задержали заказник
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