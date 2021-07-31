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Южноуральцы ограбили потенциального покупателя майнинг-фермы из Екатеринбурга
Происшествия
Южноуральцы ограбили потенциального покупателя майнинг-фермы из Екатеринбурга
ИА «Политика Сегодня»  /  Анна Манц

Южноуральск, 31 июля. Екатеринбуржец нашел в Сети объявление о продаже майнинг-фермы в Южноуральске. Он не успел купить оборудование, потому что на него напали.

Преступление произошло в Южноуральске. Житель Екатеринбурга решил приобрести майнинг-ферму на известном сайте и приехал по объявлению о продаже. Трое мужчин напали на него и забрали 300 тыс. рублей.

Сотрудники полиции задержали подозреваемых. По итогам проверки возбуждено уголовное дело о разбое в крупном размере. Нападавшие оказались жителями Челябинска и Троицка с судимостями. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.

Вооруженный мужчина в маске ограбил отделение банка и вынес оттуда полмиллиона рублей.

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