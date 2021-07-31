Южноуральцы ограбили потенциального покупателя майнинг-фермы из Екатеринбурга

Южноуральск, 31 июля. Екатеринбуржец нашел в Сети объявление о продаже майнинг-фермы в Южноуральске. Он не успел купить оборудование, потому что на него напали.

Преступление произошло в Южноуральске. Житель Екатеринбурга решил приобрести майнинг-ферму на известном сайте и приехал по объявлению о продаже. Трое мужчин напали на него и забрали 300 тыс. рублей.

Сотрудники полиции задержали подозреваемых. По итогам проверки возбуждено уголовное дело о разбое в крупном размере. Нападавшие оказались жителями Челябинска и Троицка с судимостями. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.

Вооруженный мужчина в маске ограбил отделение банка и вынес оттуда полмиллиона рублей.