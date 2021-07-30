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Челябинские биологи разработали устройство для печати органов человека
Наука
Челябинские биологи разработали устройство для печати органов человека
pixabay.com

Челябинск, 30 июля. Ученые ЧелГУ разработали специальный 3D-принтер, который способен строить модели органов из биологических материалов.

Научная концепция этой технологии может решить проблемы пересадки донорских органов. Их будут «печатать» индивидуально для каждого пациента из его собственных клеток, передает «Вечерний Челябинск».

В пресс-службе ЧелГУ напомнили, что биопринтеры в мире не являются абсолютной новостью. Они очень дорого стоят и не могут решать самых разных задач. Однако прибор, который разработан в Челябинске, ученые назвали универсальным. Их аппарат основан на модели экструзионного принтера, созданного одним из пионеров этого направления, – Адамом Фейнбергом.

Стоимость принтера составила всего 20 тыс. рублей. В качестве первой модели был воссоздан хрящ ушной раковины человека.

Как ранее сообщалось, российские ученые создают материал для устранения радиационных дефектов. На реализацию проекта уйдет от пяти до десяти лет.

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