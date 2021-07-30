В Челябинской области ожидают визита Путина

Челябинск, 30 июля. Власти Челябинской области ожидают визита президента России Владимира Путина, поэтому отправились на самоизоляцию.

Местные СМИ сообщают, что глава государства может приехать в регион 5 или 6 августа. Ожидается, что он посетит Магнитогорск и поедет в Карталинский район, чтобы проверить процесс ликвидации последствий природных пожаров. Именно поэтому высшее руководство региона ушло на самоизоляцию и работает из дома.

Не исключается, что визит полпреда президента в УрФО Владимира Якушева 29 июля в Карталинский район мог быть связан с подготовкой к приезду главы государства, пишет URA.RU.

Ранее Путин поздравил олимпийских чемпионов Виталину Бацарашкину и Евгения Рылова. Глава российского государства пожелал российским спортсменам, завоевавшим золото на Олимпиаде в Токио, новых достижений и всего наилучшего.