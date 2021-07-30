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Сотрудники челябинского зоопарка выходили осиротевшего лисенка

  /   Обновлено: 30 июля 2021 09:41
Общество
Сотрудники челябинского зоопарка выходили осиротевшего лисенка
pixabay.com

Челябинск, 30 июля. Детеныша нашли местные жители. Они принесли лисицу в зоопарк Челябинска, чтобы спасти ее от смерти.

Лисичку Майю совсем крошкой в истощенном состоянии с хрупкими косточками сотрудникам зоопарка передали неравнодушные люди семь лет назад. Они проезжали по Курганской трассе и случайно заметили ее на обочине. Маму, как позже выяснилось, сбила машина. Она долго отказывалась от еды. Зоологи опасались за ее жизнь, в организме животного не хватало кальция ее кости были тонкие и хрупкие.

Сотрудники зоопарка выкармливали ее из бутылочки, поэтому она до сих пор с любовью относится к людям. С детства она отличалась очень ласковым нравом, любила сидеть на руках и всегда легко шла на контакт. Ее назвали в честь месяца, в котором она родилась. Теперь лиса живет в зоопарке.

Компания отдыхающих на берегу моря рядом с Александровск-Сахалинским районом спасла сивуча, сообщал ФАН. Он запутался в рыболовной сети и не мог из нее выбраться.

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