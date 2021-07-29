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Суд продлил на два месяца арест замминистра строительства Челябинской области
Происшествия
Суд продлил на два месяца арест замминистра строительства Челябинской области
pixabay.com  /  Inactive account – ID 3839153

Челябинск, 29 июля. Центральный районный суд Челябинска продлил до 3 октября меру пресечения в виде заключения под стражу первому заместителю министра строительства региона Ивану Белавкину.

По данным прокуратуры, Белавкин получил 1 млн 175 тыс. рублей от организации, которая реконструировала центральную котельную в поселке Бердяуш Саткинского муниципального района области. Деньги ему передали за выполнение действий, которые входили в его должностные обязанности, в интересах организации.

Защита просила избрать в качестве меры пресечения домашний арест. Челябинский областной суд постановление районного суда оставил без изменения.

Гособвинитель запросил 11 лет колонии строгого режима для бывшего заместителя главы СУ СК РФ по Свердловской области Михаила Бусылко, сообщал ФАН. Его обвиняют во взяточничестве.

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