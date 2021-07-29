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Российские блогеры рассказали об интересных маршрутах по Челябинской области

  /   Обновлено: 29 июля 2021 17:10
Общество
Российские блогеры рассказали об интересных маршрутах по Челябинской области
wikipedia.org  /  Воиведъ / Общественное достояние

Челябинск, 29 июля. Челябинск посетили популярные блогеры из проекта «ТопБЛОГ». Они побывали в самых живописных местах региона и поделились впечатлениями с миллионной аудиторией.

Для некоторых из них это стал первый опыт трэвел-блогинга. Блогеры приняли участие в мастер-классе, который проходил в лектории центра креативных индустрий на Svoboda2, передает «Южноуральская панорама».

Один из участников, фуд-блогер Антон Сурин, предложил проецировать кулинарную тематику на формат путешествий. Он считает, что мог бы путешествовать по разным странам и в каждой готовить определенное блюдо.

Главная задача проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия — страна возможностей» — повысить интерес к туризму по России. Челябинская область стала четвертым регионом в списке блог-тура после Пермского края. Они рассказали, что эта область — не только промышленный регион, но и место, где можно интересно провести время. Всего участники планируют объехать 15 субъектов РФ.

Как ранее сообщалось, российские блогеры отправились на Украину. Они выяснили истинное отношение местных к русским.

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челябинск блогеры россия - страна возможностей ТопБЛОГ
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