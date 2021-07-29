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Оставленный без присмотра малыш утонул в ванной под Челябинском

  /   Обновлено: 29 июля 2021 17:06
Происшествия
Оставленный без присмотра малыш утонул в ванной под Челябинском
pixabay.com  /  jarmoluk

Челябинск, 29 июля. Мать мальчика ушла и оставила его в ванной, когда она вернулась, то поняла, что ребенок тонет.

Инцидент с десятимесячным ребенком произошел в городе Копейске Челябинской области. Мама мальчика принесла его в больницу, однако к тому моменту ребенку уже было невозможно помочь.

Женщина рассказала, что она решила искупать малыша и посадила его в ванну. Она отлучилась на пару минут. В это время ванна начала переполняться, а находившийся в ней ребенок тонуть. Когда женщину снова пришла, то увидела, что малыш захлебывается. Мать вытащила мальчика из воды и отправилась в поликлинику, которая находилась напротив дома. Однако врачам не удалось его спасти.

Еще один двухлетний ребенок захлебнулся в бочке с водой в Свердловской области, сообщал сайт 360tv.ru.

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челябинская область младенец утопленник
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