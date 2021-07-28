Мать прятала наркотики во дворах жилых домов в Челябинске на глазах у ребенка

Челябинск, 28 июля. Правоохранители задержали местную жительницу. Ее подозревают в том, что она прятала в городе запрещенные вещества и занималась этим в присутствии собственного ребенка.

В МВД рассказали, что во время обысков полиция нашла пять свертков с наркотическим веществом по указанным фигуранткой тайникам. Сейчас злоумышленница находится под домашним арестом. Ребенка передали родственникам. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Еще один мужчина принуждал сына делать закладки с наркотиками в Москве.