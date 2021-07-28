Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 июля 20:40
20:38
Спорт
Исинбаева похвалила Медведева за правильную реакцию на провокацию журналиста
20:37
Весь мир
Кампания разоружения: более двухсот молодых людей сдали военную амуницию полиции в ЦАР
20:35
Происшествия
Петербурженка ударила прохожую самокатом по голове
20:35
Армия
Пользователи Twitter пришли в восторг от российских субмарин в Кронштадте
20:32
Политика
Тонкий троллинг Лукашенко с мигрантами восхитил латвийского журналиста
20:30
Весь мир
«Реальная польза»: глава таможни ЦАР оценил вклад россиян в борьбу с контрабандой
20:30
Шоу-бизнес
Названы суммы годового заработка Ксении Собчак и Ольги Бузовой
20:29
Общество
Историк моды Александр Васильев отыграет моноспектакль «Мода и секс» в Калининграде
20:28
Весь мир
Движение к демократии: в ЦАР появилась новая социал-демократическая партия
20:26
Общество
Жители Сирии получили гуманитарный груз от туляков
Все новости

Мать прятала наркотики во дворах жилых домов в Челябинске на глазах у ребенка
Происшествия
Мать прятала наркотики во дворах жилых домов в Челябинске на глазах у ребенка
Федеральное агентство политических новостей

Челябинск, 28 июля. Правоохранители задержали местную жительницу. Ее подозревают в том, что она прятала в городе запрещенные вещества и занималась этим в присутствии собственного ребенка.

В МВД рассказали, что во время обысков полиция нашла пять свертков с наркотическим веществом по указанным фигуранткой тайникам. Сейчас злоумышленница находится под домашним арестом. Ребенка передали родственникам. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Еще один мужчина принуждал сына делать закладки с наркотиками в Москве.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Мать прятала наркотики во дворах жилых домов в Челябинске на глазах у ребенка
челябинск полиция закладки
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru