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Иностранца осудили за торговлю наркотиками в Челябинске
Происшествия
Иностранца осудили за торговлю наркотиками в Челябинске
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Челябинск, 28 июля. Челябинский областной суд признал гражданина другого государства виновным в изготовлении и сбыте запрещенных веществ. Мужчина продавал наркотики за биткоины.

Областной суд Челябинска рассмотрел в отношении иностранца уголовное дело, возбужденное по статье 228.1 части 5 УК РФ, сообщает сайт cheltoday.ru. Установлено, что в январе 2020 года подсудимый доставил килограмм наркотиков в Челябинскую область, после чего спрятал их в тайнике в Агаповском районе. В качестве оплаты за нелегальный товар иностранец получил около 600 тыс. рублей в виде биткоинов.

Сначала ФСБ задержали покупателя, который пришел в тайник за товаром, а затем и самого наркодилера. Запрещенный товар изъяли. По сообщению пресс-службы прокуратуры региона, подсудимого приговорили к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штрафу в размере 200 тысяч рублей.

Сотрудники полиции задержали жительницу Уфы, которая гуляла с маленькой собачкой по городу и разбрасывала наркотические закладки.

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суд биткоин наркоторговля иностранец
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