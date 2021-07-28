Координационный совет институтов культуры и искусств появится в России

Челябинск, 28 июля. Замминистра культуры РФ Ольга Ярилова высоко оценила реализацию нацпроекта в Челябинске и приняла решение о создании совета институтов культуры и искусств.

Делегация министерства культуры во главе с заместителем министра Ольгой Яриловой посетила Челябинскую область, чтобы оценить реализацию национального проекта «Культура». Благодаря этому нацпроекту в области были решены давние проблемы. Стали ремонтироваться дома культуры, запустились библиотечные проекты, в музыкальные школы поступили новые инструменты. Начал подниматься престиж работника данной сферы, сообщил министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.

Ольга Ярилова высоко оценила проделанную работу и совместно с экспертами Уральского федерального округа предложила создать координационный совет институтов культуры и искусств. В него войдут ректоры 36 вузов России. Здесь будут обсуждаться вопросы в области образования и даваться рекомендации учредителям по воплощению принятых решений в жизнь, сообщает издание «Южноуральская Панорама».

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