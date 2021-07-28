Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 июля 11:27
11:27
Армия
Шойгу объяснил, какие действия США несут угрозу стабильности странам Центральной Азии
11:26
Армия
Шойгу указал на провал миссии США и НАТО в Афганистане
11:19
Общество
Власти Сочи ограничили строительство многоквартирных домов в городе
11:16
Происшествия
Специалисты обследуют пострадавший от взрыва дом в Барнауле
11:13
Экономика
Депутаты считают справедливой отмену возврата НДС нефтяникам
11:13
Весь мир
Начальника охраны задержали в Гаити по подозрению в подготовке убийства Моиза
11:12
Общество
«Этот день в истории». Что произошло 28 июля, праздники, факты, люди
11:12
Политика
Зеленский: Украина готова вернуться к переговорам в формате «нормандской четверки»
11:11
Общество
Компании Москвы присоединятся к акции «День без турникета»
11:09
Спорт
Официальный аккаунт «Ведьмака» в Twitter поздравил Бацарашкину с победой на ОИ-2020
Все новости

Мусоровоз в Копейске насмерть сбил пенсионера

  /   Обновлено: 28 июля 2021 10:03
Происшествия
Мусоровоз в Копейске насмерть сбил пенсионера
rotko10.ru

Копейск, 28 июля. Водитель мусоровоза не заметил пожилого мужчину и сбил его. Пенсионер скончался от полученных травм.

Трагедия произошла накануне днем. Погибшим оказался 80-летний пенсионер. В момент начала движения грузовика мужчина стоял прямо перед кабиной транспорта. Его протащило по асфальту.

Момент ДТП попал в поле зрения уличных камер видеонаблюдения. На кадрах видно, как пенсионер не успевает уйти от столкновения. Водитель не сразу понял, что произошло, так как не остановился в тот момент, когда мужчина оказался под колесами мусоровоза.

Пенсионер получил множество тяжелых травм, с которыми был доставлен в больницу, где позже скончался. В пресс-службе компании, которой принадлежит грузовик, заявили, что водитель не мог заметить человека, так как мужчина стоял в «слепой» зоне. Представители компании выразили соболезнования семье погибшего и пообещали содействовать расследованию.

Ранее пожилой мужчина оказался под колесами автомобиля ВАЗ-2114. Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом случилось в Петербурге на пересечении улиц Зайцева и Маринеско.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Мусоровоз в Копейске насмерть сбил пенсионера
пенсионер авария трагедия мусоровоз
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru