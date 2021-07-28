Мусоровоз в Копейске насмерть сбил пенсионера

Копейск, 28 июля. Водитель мусоровоза не заметил пожилого мужчину и сбил его. Пенсионер скончался от полученных травм.

Трагедия произошла накануне днем. Погибшим оказался 80-летний пенсионер. В момент начала движения грузовика мужчина стоял прямо перед кабиной транспорта. Его протащило по асфальту.

Момент ДТП попал в поле зрения уличных камер видеонаблюдения. На кадрах видно, как пенсионер не успевает уйти от столкновения. Водитель не сразу понял, что произошло, так как не остановился в тот момент, когда мужчина оказался под колесами мусоровоза.

Пенсионер получил множество тяжелых травм, с которыми был доставлен в больницу, где позже скончался. В пресс-службе компании, которой принадлежит грузовик, заявили, что водитель не мог заметить человека, так как мужчина стоял в «слепой» зоне. Представители компании выразили соболезнования семье погибшего и пообещали содействовать расследованию.

Ранее пожилой мужчина оказался под колесами автомобиля ВАЗ-2114. Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом случилось в Петербурге на пересечении улиц Зайцева и Маринеско.