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Жительница Челябинска обнаружила в своем доме склад оружия времен ВОВ
Общество
Жительница Челябинска обнаружила в своем доме склад оружия времен ВОВ
пресс-служба управления Росгвардии по Челябинской области

Челябинск, 27 июля. Хозяйка частного дома обнаружила во дворе военный арсенал после смерти мужа. Силовики обезвредили опасные боеприпасы и уничтожили их.

В одном из домов поселка Западный Челябинской области были найдены боеприпасы, оружие и другие вещи поздних времен Великой Отечественной войны. Силовики изъяли со двора местной жительницы гранаты, карабины и пулемет, сообщал сайт «Южноуральская панорама».

По установленным данным, в жилом доме, помимо гранат и других артефактов, хранилась осколочная заградительная мина. Саперы обезвредили боеприпасы и уничтожили их.

Родственники скончавшегося мужчины в Петербурге нашли в его квартире предметы, похожие на снаряды. Они вызвали саперов. Специалисты выяснили, что это были муляжи.

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