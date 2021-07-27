Жительница Челябинска обнаружила в своем доме склад оружия времен ВОВ

Челябинск, 27 июля. Хозяйка частного дома обнаружила во дворе военный арсенал после смерти мужа. Силовики обезвредили опасные боеприпасы и уничтожили их.

В одном из домов поселка Западный Челябинской области были найдены боеприпасы, оружие и другие вещи поздних времен Великой Отечественной войны. Силовики изъяли со двора местной жительницы гранаты, карабины и пулемет, сообщал сайт «Южноуральская панорама».

По установленным данным, в жилом доме, помимо гранат и других артефактов, хранилась осколочная заградительная мина. Саперы обезвредили боеприпасы и уничтожили их.

Родственники скончавшегося мужчины в Петербурге нашли в его квартире предметы, похожие на снаряды. Они вызвали саперов. Специалисты выяснили, что это были муляжи.