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Тело осужденного без признаков жизни обнаружили в СИЗО Челябинской области
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Тело осужденного без признаков жизни обнаружили в СИЗО Челябинской области

  /   Обновлено: 27 июля 2021 16:57
Происшествия
Тело осужденного без признаков жизни обнаружили в СИЗО Челябинской области
pixabay.com  /  Ichigo121212

Челябинск, 27 июля. Тело мужчины 1971 года рождения обнаружили сотрудники СИЗО № 1 по Челябинской области. Погибший был признан виновным в бандитизме и разбое.

Прибывшие на место произошедшего медики провели реанимационные действия, но после констатировали смерть осужденного.

Эксперты не зафиксировали следов насильственной смерти при первичном осмотре тела мужчины, сообщило издание URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ ФСИН. По факту смерти заключенного ведется проверка.

Известно, что погибший являлся членом организованной преступной группировки. Ранее он заключил сделку со следствием и содержался в одиночной камере.

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