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Бывший депутат из Челябинска сел на два года за махинации с деньгами дольщиков

  /   Обновлено: 27 июля 2021 14:41
Происшествия
Бывший депутат из Челябинска сел на два года за махинации с деньгами дольщиков
freepik.com  /  drobotdean

Челябинск, 27 июля. Суд вынес приговор бывшему городскому депутату, бизнесмену Андрею П. Он признан виновным в обмане дольщиков.

Компания фигуранта строила дома в двух населенных пунктах. В 2016 году потерпевшие так и не получили обещанные квартиры. Правоохранители установили, что фигурант перечислил деньги дольщиков на счета других компаний. Это привело к нехватке средств на окончание строительства домов. Спустя год дело было возбуждено, но бывший депутат не сразу попал под следствие.

Бизнесмен погасил причиненный ущерб и был приговорен к двум годам колонии-поселения.

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дольщики приговор депутат
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