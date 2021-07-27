Бывший депутат из Челябинска сел на два года за махинации с деньгами дольщиков

Челябинск, 27 июля. Суд вынес приговор бывшему городскому депутату, бизнесмену Андрею П. Он признан виновным в обмане дольщиков.

Компания фигуранта строила дома в двух населенных пунктах. В 2016 году потерпевшие так и не получили обещанные квартиры. Правоохранители установили, что фигурант перечислил деньги дольщиков на счета других компаний. Это привело к нехватке средств на окончание строительства домов. Спустя год дело было возбуждено, но бывший депутат не сразу попал под следствие.

Бизнесмен погасил причиненный ущерб и был приговорен к двум годам колонии-поселения.