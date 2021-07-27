Минкульт высоко оценил достижения Челябинской области в рамках нацпроекта «Культура»

Челябинск, 27 июля. Лидером по открытию модельных библиотек и работе с сельскими домами культуры стала Челябинская область.

Регион добился высоких показателей в сфере реализации национального проекта «Культура». Результаты проведенной работы оценила заместитель министра культуры Российской Федерации Ольга Ярилова. В частности, она отметила кадровую политику в указанной сфере.

Ярилова совместно с делегацией из Министерства культуры России работала в Челябинской области в период с 23 по 25 июля. Цель визита заключалась в оценке реализации нацпроекта «Культура» в Уральской федеральном округе, обсуждении актуальных вопросов и проблем в указанной сфере. В результате замглавы ведомства отметила, что регион занимает позицию безусловного лидера по открытию мобильных библиотек. За минувшие два года в субъекте появилось семь новых учреждений. За 2021 год планирует открыть еще пять, передает «Южноуральская панорама».

«Также на Южном Урале ремонтируются дворцы культуры, открываются виртуальные концертные залы, музыкальные школы получают новые инструменты, в Челябинской области создан большой симфонический оркестр. Все это не может не радовать!» — заявила Ольга Ярилова.

Работа в сфере библиотек продолжается и в Санкт-Петербурге. Местная библиотека имени М.Ю. Лермонтова, которая находится на Литейном проспекте, запустила сервис бесплатной доставки книг на дом.