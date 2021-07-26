Хуснуллин рекомендовал городам-миллионникам развивать транспорт по примеру Челябинска

Челябинск, 26 июля. Челябинский проект метротрамвая может стать эталонным для других российских городов с населением выше одного миллиона человек.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин объяснил стратегию развития транспорта в России во время своего прямого эфира в социальной сети Instagram. Как сообщает издание «Полит74.Ru», в качестве примера он привел проект челябинского метротрамвая.

«Вместо метро делаем трамвай, который частично пойдет по земле, в построенную ранее линию метро спустится, пройдет там через центр города и потом пойдет по городской территории», — рассказал Хуснуллин.

По словам вице-премьера, городам-миллионникам следует развивать именно трамвайные линии. Челябинский проект может стать эталонным для городов, в которых в настоящий момент не достроено метро. Как считает Хуснуллин, такой вариант развития может принести дополнительное экономическое преимущество. В частности это позволит обеспечить заказами одного из крупнейших производителей трамвайных вагонов, расположенного в городе Усть-Катаве.

Как сообщалось ранее, вице-премьер поручил профильным ведомствам оценить вариант строительства частной железной дороги от Эльгинского угольного месторождения в Якутии до Охотского моря. Он подчеркнул, что подобные проекты заслуживают детальной проработки.