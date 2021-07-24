Фура столкнулась с легковым авто в Челябинской области и опрокинулась

Челябинск, 24 июля. Авария произошла на федеральной трассе М-5 «Урал». Пострадал пассажир легковушки .

Большегруз «КамАЗ» столкнулся с отечественной легковушкой «Лада Веста». После мощного удара фура перевернулась. По словам очевидцев, машины разбросало по разным сторонам дороги.

Один человек получил травмы. Им оказался 58-летний пассажир легкового автомобиля. В данный момент его госпитализировали. Авария спровоцировала большую пробку в обоих направлениях трассы.

Сейчас на месте ДТП находятся сотрудники Госавтоинспекции. Им предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

Ранее ассенизаторская машина влетела в легковушку в Воронежской области. Несколько человек получили травмы.