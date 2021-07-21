Названы самые популярные меры господдержки среди бизнесменов Челябинской области

Челябинск, 21 июля. Самым большим спросом у южноуральских бизнесменов пользуется такой вид господдержки, как микрозаймы, стало известно в ходе пресс-конференции в медиахолдинге «Гранада Пресс».

Бизнесмены Челябинской области получили порядка 300 займов на общую сумму в 800 миллионов рублей за последние два года, сообщила исполняющая обязанности генерального директора центра «Мой бизнес» Челябинской области Ирина Казанцева.

Популярностью у представителей сектора производства пользуются финансовые меры помощи, а именно — микрозаймы. Право на них имеют те предприятия, которые зарегистрированы и осуществляют деятельность на территории региона минимум шесть месяцев, передает слова Казанцевой издание «Полит 74».

Также есть спрос на льготный лизинг, дающий возможность покупать промышленное оборудование на выгодных условиях, добавила специалист.