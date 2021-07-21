Блюдо с фамилией президента России обнаружили в ресторане Челябинска

Челябинск, 21 июля. Жители Челябинска обнаружили необычную позицию в меню одного из местных ресторанов. Там можно заказать блюдо с интересным названием.

Так, гости могут попробовать блюдо из канадской провинции Квебек под названием «Путин с жареными халуми». Оно состоит из жаренного во фритюре картофеля, сыра и специального соуса.

Халуми (или халлуми) — это сыр из смеси козьего и овечьего молока – от козы и от овцы. Его, как правило, часто используют при приготовлении блюд на гриле, пишет «ЧЕЛЯБИНСКСЕГОДНЯ».

Как стало известно ранее, бургер нидерландского шеф-повара оценили почти в полмиллиона рублей. Это блюдо насчитывает порядка 170 уникальных ингредиентов.