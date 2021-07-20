Подростков из Магнитогорска увезли в реанимацию после отравления таблетками

Магнитогорск, 20 июля. Полиция Магнитогорска проводит проверку по факту серьезного отравления трех подростков.

В минувшие выходные в стационар Магнитогорска были доставлены три подростка 13, 14 и 15 лет. Девочки прибыли в тяжелом состоянии, две из них уже находились в коме.

Отмечается, что несовершеннолетние отравились препаратами, которые относятся к категории аптечных наркотиков.

В ходе проведения лечебных мероприятий врачам удалось привести девочек в сознание. Сейчас они долечиваются в терапевтическом отделении.

По данному факту уже проводят проверку. Обстоятельства случившегося выясняются.

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