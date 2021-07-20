Силовики задержали замминистра экологии Челябинской области

Челябинск, 20 июля. Правоохранители задержали заместителя министра экологии Челябинской области Виталия Безрукова. В самом министерстве тем временем проходят оперативно-следственные действия.

Замминистра доставлен в Следственный комитет для допроса. Причина задержания на данный момент не уточняется. Известно, что Безрукова задержали сразу же после возвращения из командировки, сообщает издание URA.RU со ссылкой на источники в силовых структурах.

В пресс-службе минэкологии Челябинской области подтвердили информацию. Ведомство готово оказать содействие следствию и предоставить все необходимые документы.

Должность замминистра экологии Челябинской области Виталий Безруков получил в 2020 году.