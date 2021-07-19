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Загородное жилье по цене итальянских вилл обнаружено под Челябинском

  /   Обновлено: 19 июля 2021 17:21
Экономика
Загородное жилье по цене итальянских вилл обнаружено под Челябинском
pixabay.com  /  5460160

Челябинск, 19 июля. Жителям Южного Урала доступны частные дома по цене итальянских вилл и французских шале. Местный рынок оценила эксперт международного брокера недвижимости Tranio Анастасия Никитина.

Так, один из наиболее дорогих загородных коттеджей на жилищном рынке Челябинска площадью 800 «квадратов» продается за 110 млн рублей. По текущему курсу евро (1 евро – 87 рублей) этот дом стоит примерно 1,25 млн евро. За эти деньги можно приобрести виллу на Лазурном берегу Франции, квартиру в центре Парижа или даже настоящий замок, пишет «Полит74».

Другой лот в элитном поселке под Челябинском доступен к покупке за 80 млн рублей или 910 тыс. евро. Жители такого коттеджа будут иметь собственную спа-зону с баней, джакузи, просторную террасу с печкой и прочие преимущества.

Однако за ту же сумму они могут себе позволить завладеть исторической виллой в Италии. К примеру, вилла в провинции Перуджа, возведенная в 1800 году, обойдется даже дешевле — в 900 тыс. евро.

Россия оказалась в списке государств с самыми быстрыми темпами роста цен на жилье. Такие данные ранее предоставила компания Oxford Economics.

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