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Прокуратура проверит семью спавшего на дороге под Челябинском мальчика

  /   Обновлено: 17 июля 2021 18:18
Происшествия
Прокуратура проверит семью спавшего на дороге под Челябинском мальчика
 /  Пресс-служба прокуратуры Новосибирской области

Южноуральск, 17 июля. Надзорные органы заинтересовались родителями мальчика, который спал на земле в Южноуральске. Сколько дней он провел на улице, неизвестно.

По данным прокуратуры, семья ребенка состоит на учете. В ней воспитываются трое детей. Если будут основания, мать лишат родительских прав.

Накануне ряд СМИ опубликовали подробности истории. Мужчина снял на видео, как ребенок уснул рядом с дорогой на игрушечной машине. Мальчика разбудили и отвели домой. Также известно, что родителей не раз проверяла комиссия по делам несовершеннолетних. По данным изданий, у женщины имеются психические заболевания.

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