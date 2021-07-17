Прокуратура проверит семью спавшего на дороге под Челябинском мальчика

Южноуральск, 17 июля. Надзорные органы заинтересовались родителями мальчика, который спал на земле в Южноуральске. Сколько дней он провел на улице, неизвестно.

По данным прокуратуры, семья ребенка состоит на учете. В ней воспитываются трое детей. Если будут основания, мать лишат родительских прав.

Накануне ряд СМИ опубликовали подробности истории. Мужчина снял на видео, как ребенок уснул рядом с дорогой на игрушечной машине. Мальчика разбудили и отвели домой. Также известно, что родителей не раз проверяла комиссия по делам несовершеннолетних. По данным изданий, у женщины имеются психические заболевания.