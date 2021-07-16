Охранник толкнул танцующего пенсионера в ТЦ Магнитогорска и остался без работы

Челябинск, 16 июля. Охранник магазина набросился на пенсионера в Челябинской области. Дедушка рухнул на пол, после чего его выгнали из здания. Агрессор остался без работы.

Инцидент произошел в торговом центре «Семейный парк». Охранник с силой толкнул пожилого посетителя, который стал пританцовывать под музыку уличных музыкантов. Пенсионер упал на пол, после чего охранник выгнал его из здания, сообщает издание «Челябинсксегодня».

Очевидцы осудили поведение агрессивного сотрудника ТЦ. Представители «Семейного парка» заявили, что сотрудник будет отстранен от работы.

Чем вызвана такая реакция охранника — неизвестно. По словам посетителей ТЦ, пенсионер был трезвый и вел себя прилично.

Охранник фастфуда покалечил посетителя из-за маски в Москве. Мужчина получил множественные ушибы и был вынужден обратиться за помощью к медикам.