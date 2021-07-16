Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 июля 17:15
17:13
Общество
Обнаружено «суперантитело» к коронавирусу SARS-CoV-2
17:13
Общество
Жена Михаила Боярского рассказала, когда его выпишут из больницы
17:10
Происшествия
Режим ЧС объявили под Костромой из-за лесных пожаров
17:10
Спорт
УАФ обязала клубы УПЛ нанести на форму карту Крыма и лозунг «Слава Украине!»
17:10
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин отказался помогать сыну, квартиру которого пытались взломать кредиторы
17:08
Происшествия
Экс-губернатора Кировской области обвинили в превышении полномочий
17:07
Происшествия
Девочку в детском саду Петербурга ударили в область промежности
17:07
Общество
Власти Москвы отметили укрепление позиций города в рейтингах Numbeo
17:06
Происшествия
Роскомнадзор заблокировал сайт «Команды 29»
17:04
Армия
Рада приняла законопроект об увеличении численности Вооруженных сил Украины
Все новости

Охранник толкнул танцующего пенсионера в ТЦ Магнитогорска и остался без работы
Происшествия
Охранник толкнул танцующего пенсионера в ТЦ Магнитогорска и остался без работы
pixabay.com

Челябинск, 16 июля. Охранник магазина набросился на пенсионера в Челябинской области. Дедушка рухнул на пол, после чего его выгнали из здания. Агрессор остался без работы.

Инцидент произошел в торговом центре «Семейный парк». Охранник с силой толкнул пожилого посетителя, который стал пританцовывать под музыку уличных музыкантов. Пенсионер упал на пол, после чего охранник выгнал его из здания, сообщает издание «Челябинсксегодня».

Очевидцы осудили поведение агрессивного сотрудника ТЦ. Представители «Семейного парка» заявили, что сотрудник будет отстранен от работы.

Чем вызвана такая реакция охранника — неизвестно. По словам посетителей ТЦ, пенсионер был трезвый и вел себя прилично.

Охранник фастфуда покалечил посетителя из-за маски в Москве. Мужчина получил множественные ушибы и был вынужден обратиться за помощью к медикам.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Охранник толкнул танцующего пенсионера в ТЦ Магнитогорска и остался без работы
пенсионер челябинск охранник
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru