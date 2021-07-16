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В центре Челябинска планируют построить квартал по проекту Артемия Лебедева
Общество
В центре Челябинска планируют построить квартал по проекту Артемия Лебедева
wikipedia.org  /  Алексей Петров / CC BY 3.0

Челябинск, 16 июля. Квартал по проекту студии Артемия Лебедева может появиться в центре Челябинска, планировку вынесли на публичные слушания, которые назначены на 19 июля.

Новый квартал расположен в границах улиц Труда, Российской, Маркса и Красноармейской. Согласно документации, размещенной на сайте администрации города, проект предусматривает реновацию всего квартала в центре города.

Разработчики предусмотрели технопарк, многоуровневые автостоянки, 32-этажный дом, детский сад, ресторанный комплекс. между общественными зданиями запланированы пешеходные переходы. Под строительство выделено 30 тыс. квадратных метров земли.

Концепцию квартала назвали по году основания Челябинска «1736», инициатором разработки выступило ООО «Тэнк», сообщает «Южноуральская панорама».

В центре бывшего рынка в Челябинске проведут рок-фестиваль Rock Open Air. Новая площадка получила название «Нерынок» по примеру европейских маркетплейсов.

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Артемий Лебедев строительство реновация
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