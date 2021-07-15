Долги по зарплате привели к возбуждению дела против челябинского застройщика

Челябинск, 15 июля. Строительная компания «Флагман» задержала зарплату своим работникам на несколько месяцев. В отношении директора фирмы было возбуждено уголовное дело.

Полгода 20 сотрудников не получали свою заработную плату. После возбуждения уголовного дела выяснилось, что застройщик должен заплатить своим работникам более 1,5 миллиона рублей.

Правоохранители отметили, что директору компании выписан штраф в 12 тысяч рублей за административное правонарушение. Однако установленные меры воздействия никак не повлияли на действия руководителя строительной фирмы.

В связи с этим на него было возбуждено еще одно уголовное дело по статье «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы». Ход расследования поставлен на контроль в прокуратуре Калининского района.

Ранее директора кубанского охранного предприятия подозревали в невыплате зарплаты сотрудникам. В рамках расследования уголовного дела была назначена судебная бухгалтерская экспертиза.