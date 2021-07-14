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Челябинский полицейский позвал двух девочек к себе в машину и лишился работы
Происшествия
Челябинский полицейский позвал двух девочек к себе в машину и лишился работы
pixabay.com

Челябинск, 14 июля. Сотрудники челябинской полиции задержали мужчину, который взамен на деньги предлагал несовершеннолетним вступить с ним в половую связь.

По данным портала «Челябинск сегодня», речь идет о сотруднике дежурной части ЮУ ЛУ МВД на транспорте. Полицейский пытался заманить к себе в машину девочек в возрасте 10 и 12 лет. Дети испугались такого предложения и убежали, а бдительность граждан позволила задержать злоумышленника.

Сейчас им занимаются сотрудники СК. Однако в региональном управлении официального комментария по данной ситуации пока не дали.

В пресс-службе Уральского линейного управления МВД России на транспорте сообщили, что поступок их сотрудника порочит честь и достоинство, поэтому было принято решение об увольнении из органов внутренних дел. Теперь мужчина понесет ответственность в соответствии с законами Российской Федерации.

Ранее извращенец изнасиловал двух школьниц в заброшенном коровнике в Подмосковье.

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