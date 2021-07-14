Первую партию новых трамваев доставили в Челябинск

Челябинск, 14 июля. Губернатор Алексей Текслер заявил, что в Челябинск прибыла новая партия трамваев, которые готовят к вводу в эксплуатацию.

В ближайшие сроки, работники «Синара — Транспортные Машины» приступят к проверке эксплуатационных характеристик у первых вагонов. Их должны выпустить на маршруты уже к сентябрю.

«Этого момента Челябинск ждал долго», — заявил губернатор города Алексей Текслер на своей странице в Instagram.

Он рассказал, что прямиком с завода в Челябинск доставили два новых трамвая. Текслер отметил, что их сейчас готовят к эксплуатации. Он подчеркнул, что город с нетерпением ждет момента запуска, передает «Южноуральская панорама».

Также глава региона напомнил о планах на 2021 год. В Челябинске планируют принять 30 новых трамваев и 150 автобусов.