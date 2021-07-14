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Первую партию новых трамваев доставили в Челябинск

  /   Обновлено: 14 июля 2021 15:26
Общество
Первую партию новых трамваев доставили в Челябинск
фото Невского завода электрического транспорта  /  фото Невского завода электрического транспорта

Челябинск, 14 июля. Губернатор Алексей Текслер заявил, что в Челябинск прибыла новая партия трамваев, которые готовят к вводу в эксплуатацию.

В ближайшие сроки, работники «Синара — Транспортные Машины» приступят к проверке эксплуатационных характеристик у первых вагонов. Их должны выпустить на маршруты уже к сентябрю.

«Этого момента Челябинск ждал долго», — заявил губернатор города Алексей Текслер на своей странице в Instagram.

Он рассказал, что прямиком с завода в Челябинск доставили два новых трамвая. Текслер отметил, что их сейчас готовят к эксплуатации. Он подчеркнул, что город с нетерпением ждет момента запуска, передает «Южноуральская панорама».

Также глава региона напомнил о планах на 2021 год. В Челябинске планируют принять 30 новых трамваев и 150 автобусов.

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