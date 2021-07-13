Перевозившая пациента с COVID-19 машина скорой помощи попала в ДТП под Челябинском

Челябинск, 13 июля. Автомобиль скорой помощи столкнулся с машиной Volkswagen на трассе в Челябинской области. Без пострадавших не обошлось.

В момент аварии в салоне машины скорой помощи находились два пациента, водитель и фельдшер. В результате столкновения серьезных травм не зафиксировано, в основном это различные ушибы.

Медики от госпитализации отказались. В легковушке пострадавших нет. Как произошло ДТП, неизвестно. Сотрудники полиции организовали проверку по факту происшествия.

ДТП с участием маршрутки и большегруза произошло в Саратове. Травмы в результате аварии получили 11 человек.